プロ野球・巨人の春季キャンプが行われている宮崎に松井秀喜さんが到着しました。臨時コーチとして12日まで滞在予定です。報道陣のフラッシュがバシバシたかれる中、ファンからも「松井さーん」と声援が飛びます。松井さんが巨人キャンプに来るのは2年ぶり。前回は阿部慎之助監督がレッドカーペットをしいて、お出迎えしましたが、今回はどんなお出迎えがあるのかもお楽しみとなります。