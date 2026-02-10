スノーボード女子ビッグエアミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア決勝が9日（日本時間10日）に行われ、21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が優勝。日本女子初となる金メダルを村瀬に手渡した豪華なプレゼンターにも熱視線が集まっていた。3本目に大技トリプルコーク1440を完璧にメークして逆転で優勝を決めた村瀬。競技直後はうれし涙をこぼしたが、表彰台では晴れ晴れとした笑顔を見せた。メダルを授