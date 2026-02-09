ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアは7日（日本時間8日）に決勝が行われ、木村葵来（ムラサキスポーツ）が日本勢として同種目初となる金メダルを獲得した。木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルで日本勢ワンツーとなった。競技後の表彰台では北京五輪の金メダリストで今回銅メダルを獲得した中国のスー・イーミンの心温まる行動が話題に。中国メディアは競技後に、日本人メダリスト2人を称え