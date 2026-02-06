スターダムでヒール務めた花月、意外な第2の人生警察官に転身した元女子プロレスラーが話題となっている。かつての所属団体社長が「テレビに映ったからもう公開していいんだろうけど…」として紹介すると、ファンからは「悪役レスラーだったのに…」「ほんとに凄い」と驚きの言葉が並んだ。「初任科第165期卒業生石野結巡査」としてテレビニュースで紹介されたのは、センダイガールズやスターダムで活躍した女子プロレスラーの