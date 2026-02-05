PL学園（大阪）の85年夏の甲子園優勝メンバーで、大洋（現DeNA）、西武でプレーした元捕手の今久留主成幸（いまくるす・なりゆき）さんが1月29日、川崎市の病院で死去した。58歳。大阪府出身。葬儀は近親者で行った。関係者によると肺がんで闘病中だった。PL学園で同期だった「KKコンビ」のオイシックスの桑田真澄チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝57）、清原和博氏（58）も突然の別れに喪失感をにじませた。野球ファン