歩いている最中に、突然靴の底がすべて外れてしまった―。そんな信じがたい瞬間を捉えた写真がXに投稿され、表示回数210万を超える反響を集めています。投稿したのは、音楽ユニット「苺奉納サークル」で月丘マドカ名義として活動している、オトメロードさん（@windows9999999）。「なんか歩いてたら靴の底全部取れたんですけどどういうことや」という一文とともに公開された写真には、「靴底のボイコット」「令和のシンデレラ」と