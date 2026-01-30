オリエンタルランドは30日までに、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』の世界を舞台とした東京ディズニーランドの新アトラクションを2027年春に開業すると明らかにした。「トゥモローランド」エリアで、『バズ・ライトイヤーのアストロブラスター』をリニューアルして新設する。【写真】トゥモローランドの雰囲気にもピッタリ！『シュガラ』アトラクションの外観同エリアではスペース・マウンテンも再開発されており、スペー