アメリカ南部テキサス州の空港で、NASAの研究用航空機が、炎を吹き上げながら胴体着陸する様子をカメラがとらえました。【映像】炎をあげながら胴体着陸する様子（実際の映像）テキサス州ヒューストンにある空港の滑走路に航空機が着陸しようとしています。ゆっくりと高度を下げますが、車輪が降りていません。機体はそのまま胴体着陸を試みます。激しく炎をあげながらしばらく地面を滑ります。ブレーキを使うことができない状