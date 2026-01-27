岡本和真は2大会連続でWBCのメンバーに選出された巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズに移籍した岡本和真内野手に対し、球団が異例の対応をみせた。26日に発表されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での野球日本代表「侍ジャパン」のメンバーに2大会連続で選出されたことを受け、公式X（旧ツイッター）を3本も投稿し、祝福した。岡本は2大会連続の侍ジャパン入りを果たしWBCに出場する。ブルージ