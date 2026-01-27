岡本和真は2大会連続でWBCのメンバーに選出された

巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズに移籍した岡本和真内野手に対し、球団が異例の対応をみせた。26日に発表されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での野球日本代表「侍ジャパン」のメンバーに2大会連続で選出されたことを受け、公式X（旧ツイッター）を3本も投稿し、祝福した。

岡本は2大会連続の侍ジャパン入りを果たしWBCに出場する。ブルージェイズとしては、新たなチームに馴染んでもらうためにもスプリングトレーニングから同僚らとともにプレーしてほしい気持ちがあるはずだが、侍ジャパンへと快く送り出した。

日本時間の27日午前3時36分に「岡本和真選手がWBC侍ジャパンに選出されました。おめでとう御座います！」と日本語をつけて投稿。岡本の写真も掲載した。さらに同午前5時41分には「WBCでの岡本選手の活躍に期待しましょう！」の日本語の文言で、2023年大会決勝の米国代表戦で岡本が放った本塁打の写真を投稿した。

これだけでは終わらない。午前7時6分には「2023 WBC金メダリスト」の日本語とともに、岡本が侍ジャパンでプレーした4枚の写真を載せた。約3時間半で3本もの投稿。侍ジャパン合流への理解を示し、球団を挙げて応援が伝わってくるような対応だった。（Full-Count編集部）