テレビアニメ『ポケットモンスター』初の常設施設「ポケパーク カントー」が、2月5日（木）、よみうりランド遊園地内にグランドオープン。1月26日（月）に行われたメディア内覧会ではその全貌がお披露目された。今回クランクイン！トレンドは、ポケモンたちと共に過ごす夢のようなひと時が体験できる「ポケパーク カントー」に潜入！そこには、まるでポケモントレーナーのような気分になれる幸せな空間が広がっていた。【動画