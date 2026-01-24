俳優の藤木直人が２４日、ＭＣを務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。この日のゲストは元乃木坂４６でタレントの秋元真夏。スタジオで秋元は「実は昨年末にハワイで藤木さんをお見かけして」と切り出した。これに藤木は「見かけた？」と驚くと秋元は「そうなんです」と笑顔で返した。藤木が「どういうことですか？」と尋ねると秋元は「目の前を通