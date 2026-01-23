何かと出番の多いウェットティッシュ。より快適に使うため、100円ショップなどで手に入るプラスチック製のフタを付けている人も多いのではないでしょうか。そんなおなじみのフタを、さらに暮らしに役立てる活用法が、大きな注目を集めています。(@eriko_kurashiより引用)「フタ活用法5選」という動画を投稿したのは整理収納アドバイザー1級の「えりこ(@eriko_kurashi)」さん。100円ショップで購入できるウェットシート用のフタを使