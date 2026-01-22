アニメではごく普通のマイホームに見える、クレヨンしんちゃんの「野原家」。では、あの家を実際に住宅ローンを組んで購入するとしたら、土地や建物はいくらになり、毎月の返済額はどの程度になるのでしょうか。公示地価や建築費用などをもとに、野原家の住まいを試算してみます。春日部市に建つ野原家はどんな住まい?クレヨンしんちゃんは、1990年代に連載・放送が始まった作品ですが、その舞台は特定の年代に固定されていません