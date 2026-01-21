大相撲初場所＞◇十日目◇20日◇東京・両国国技館【映像】48歳ベテラン力士に異変…実際の様子26歳力士が48歳のベテラン力士を撃破。しかし勝敗が決した直後、ベテラン力士が苦悶の表情を浮かべる…若手力士は土俵上で感じ取った“異変”を察知し、持ち場へと歩いていたが、すぐに後ろを振り向き心配し、視聴者も「大丈夫か？」「何があった!?」などとその光景に注目した。それは序二段六十五枚目・朝東（高砂）と序二段六十