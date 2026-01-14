気象庁は13日午後、日本全国に「低温に関する早期天候情報」を発表しました。１月20日頃から冬型の気圧配置が強まる時期があり、気温の低い日が多くなる可能性があります。また、北海道から中国地方の日本海側の地域を中心に、この時期としては降雪量がかなり多くなる可能性があるとして、「大雪に関する早期天候情報」も発表されています。交通障害や除雪などの対応に留意するとともに、農作物の管理に注意するよう呼びかけていま