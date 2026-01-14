大渡崗郷の茶園で、地元産プーアル茶の茶餅（円盤状に圧縮したお茶の葉）をＰＲする魏春さん。（２０２５年１２月２１日撮影、景洪＝新華社記者／胡超）【新華社昆明1月14日】中国雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州景洪市の大渡崗（だいとこう）郷に、古い茶工場を改装した観光施設がある。村の住人が茶飲料を作り、窓の外に広がる広大な茶園では観光に訪れた若者たちが記念撮影を楽しんでいる。古さと新しさが交差