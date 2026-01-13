アメリカのトランプ政権は去年1月の政権発足以降、10万人を超える外国人のビザを取り消したと発表しました。アメリカ国務省は12日、去年1月のトランプ政権発足以降、およそ1年間で10万件以上のビザを取り消したと発表しました。これは2024年のバイデン政権のころの2.5倍で、過去最多だということです。取り消しの主な理由は、オーバーステイ、飲酒運転、暴行、窃盗で、国務省は「今後もアメリカ第一主義を貫き、公共の安全や国家安