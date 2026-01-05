男女3人組バンド「Awesome（オーサム）City Club」の公式サイトが5日に更新され、3月末で活動休止することを発表した。サイトでは「Awesome City Clubは、2013年の結成以来10年以上の月日を歩んでまいりましたが、デビュー10周年イヤーを走り終える2026年3月31日を以て、活動を休止する運びとなりました」と報告。「休止前最後の作品として、連続リリース企画10作目となる「群鳥（ぐんちょう）」を含んだ約4年ぶりのオリジ