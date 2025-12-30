時間がない日でも、しみじみおいしい煮ものが食べたい。そんなときは、薄切り大根×豚しゃぶ肉の組み合わせが正解です。炒めてから煮るひと手間で、短時間でも味しみよく仕上がります。しょうがの香りと、わかめの食感がきいて、最後まで食べ飽きません！『大根と豚肉、わかめの炒め煮』のレシピ材料（2人分）大根……1/4本（約250g） 豚ロース薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……150g カットわかめ（乾燥）……3g しょうが……1かけ