11月27日に鳥取市初のサイゼリヤとしてオープンした「サイゼリヤ イオンモール鳥取北店」。【写真】待合室がお店を出来そうなくらいの広さです今、SNS上ではそんな同店の混雑ぶり大きな注目を集めている。「先月できた鳥取市初出店のサイゼリヤ、気合が入りすぎて待合室がでかすぎる。」とその模様を紹介したのは鳥取市を拠点に活動する落語家の7代目桂小文吾さん（@gokukatsura）。ずらりと人が並ぶ店頭と、もう一つ店舗ができそ