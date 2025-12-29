俳優の福山雅治と大泉洋、King＆Princeの永瀬廉が29日、都内で「映画ラストマン―FIRSTLOVE―」（監督平野俊一）の公開御礼！ラストマンデー舞台あいさつを行った。全盲のFBI捜査官と孤高の刑事のバディが難事件に挑む、人気ドラマ初の映画化。福山は大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）に出場し、今作の主題歌でありB’zの稲葉浩志との初タッグ曲「木星feat.稲葉浩志」を歌唱する。「稲葉さんと作品作りが