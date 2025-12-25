横浜市鶴見区の市道で33歳の女性が車にはねられ、その後、死亡しました。女性をはねた車は現場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。【映像】事故があった横断歩道周辺の様子午前5時半すぎ、横浜市鶴見区の環状2号線で、「乗用車と歩行者の交通事故で車が逃げている」などと警察に通報がありました。警察によりますと、市内に住む佐久間莉久さん（33）が、横断歩道をわたっていたところを車にはねられ