お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが22日、オフィシャルブログを更新。夫・尾形と長女・さくらちゃんの“ラブラブな親子”の会話に思わずほっこりした出来事を明かした。 あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。 この日、あいさんは『パパとさく