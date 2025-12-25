パンサー尾形＆７歳愛娘の夜のラブラブ親子会話とは？
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが22日、オフィシャルブログを更新。夫・尾形と長女・さくらちゃんの“ラブラブな親子”の会話に思わずほっこりした出来事を明かした。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、あいさんは『パパとさくちゃんのラブ話』と題してブログを更新。「今日はパパは打ち合わせなので ちょこっとだけおやすみしにきてくれて」と仕事の合間に 自宅に立ち寄った尾形とベッドに入った娘と交わす「おやすみ」「大好き」「愛してる」「パパの夢見てね」といった“ラブラブな親子”のやりとりをおさめた動画を公開した。
あいさんは「いつものこれ」だといい、父娘の間で「大好き」「愛してる」といった言葉が自然と飛び交っていたといい「普通に飛び交う２人に素直でいいなぁと思います！笑」「外国の方みたいなアメリカンスタイルだね」とオープンな愛情表現に感心した様子を見せた。
またこの日は、娘にネイルチップをつけてもらったことも明かし、存在感抜群のデザインが施された指先の写真を公開。「すごいね」「みんなどうやって生活できるのこれ！！笑」と驚きを隠せず、「爪だけはずっと短くないと無理だったな生活するのに」とコメントした。
それでも最後には「みんな本当に器用だよね！」とネイルを楽しむ人たちへのリスペクトも忘れず、ブログを締めくくっている。
