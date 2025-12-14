ソフトバンクから自由契約となった有原航平投手（33）が、日本ハム入りを決断したことが24日、分かった。4年総額30億円規模の大型契約とみられる。メジャー再挑戦も含めた移籍を模索していた右腕を巡っては、残留交渉を続けていたソフトバンクの他、巨人も名乗りを上げる争奪戦に発展していたが、20年以来6年ぶりの古巣復帰で決着。2年連続最多勝右腕が北の大地に戻ってくる。悩み抜いた末に、有原が下した決断は古巣復帰だっ