新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月21日（日）夜８時より、稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#99を無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始した。#99は、「スターのきょうだい大集合！衝撃エピソード大連発SP！」と内田有紀の妹・澪奈、板野友美の妹・板野成美、エルフ荒川の妹・みなみ＆かんな、カノックスターの弟・しゅうや、Travis Japan・松田元太の妹・KOKOROが登場