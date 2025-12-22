22日未明、埼玉県狭山市の国道で、男性が車にはねられ死亡しました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。午前0時すぎ、狭山市鵜ノ木の国道で、横断歩道を渡っていた森口和樹さんが車にはねられ、搬送先の病院で死亡が確認されました。現場からは黒っぽい車が逃走し、警察がひき逃げ事件として捜査していましたが、およそ2時間後、現場から4キロほど離れた入間市内で前方部分が壊れている特徴の似た車を発見しました。警察が