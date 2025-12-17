新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて12月12日（金）夜９時〜10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#70を生放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始。今回はゲストに声優・Lynnが登場し、『不器用な先輩。』を特集したほか、新作アニメ情報を紹介した。 番組冒頭では、ヒロイン・鉄輪梓役を務めるLynnが出演する大人で不器用なオフィスラブコメディ『不器用な先輩。』を紹