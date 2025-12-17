『不器用な先輩。』鉄輪梓役Lynnアフレコの苦労を告白
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて12月12日（金）夜９時〜10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#70を生放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始。今回はゲストに声優・Lynnが登場し、『不器用な先輩。』を特集したほか、新作アニメ情報を紹介した。
番組冒頭では、ヒロイン・鉄輪梓役を務めるLynnが出演する大人で不器用なオフィスラブコメディ『不器用な先輩。』を紹介。ハライチ・岩井から「セリフの量が多いんじゃないですか？」と聞かれるとLynnは「オンのセリフもモノローグも本当に多くて、セリフ数が書いてある資料を見ると、ほかのキャラクターが10ワード、亀川くんが70〜80ワードなのに、鉄輪さんは100ワードということもありました。めちゃくちゃ喋っていましたね…。しかも大分の方言が入ってくるので、結構難しかったです」と収録の苦労を明かす。さらにアフレコ現場については「亀川侑役の坂田将吾くんもすごく真面目で、２人で『ここのシーンはどういう感じでいきます？』とか、『この感情で合っていますかね？』とディスカッションしながら、すごくいい空気感でアフレコができました」と語った。
今回の『シブアニ』では、Lynnが厳選した鉄輪梓の“不器用さ”と“かわいさ”が詰まった胸キュンシーンを紹介。これを見たMCの仲村宗悟は「こういう人、身近にいませんか…？（笑）」とコメントし、スタジオは笑いに包まれた。なお、アニメ『不器用な先輩。』は毎週日曜日25時より「ABEMA」にて無料放送中。
続く「私のアニメ履歴書」のコーナーでは、Lynnのアニメ遍歴を履歴書形式で深掘り。山口勝平の声に惚れ、声優を志したというLynnは、2014年に怪盗キッドの誕生を描いた『まじっく快斗』に出演し、憧れの山口勝平と初対面。「『見て、怪盗キッドよ』というたった一言のセリフだったんですけど、すごくうれしかったです」「ただ、緊張と興奮で、あまり覚えていないんですよ…」と当時の貴重なエピソードを明かしていた。
