欧州連合（EU）が2035年からエンジン車販売を全面禁止しようとしていた方針を事実上撤回することにした。中国と競争中の欧州自動車業界の反発に一歩後退したものだが、むしろ電気自動車分野で中国との格差が広がるだろうという懸念も出ている。フィナンシャル・タイムズは15日、欧州委員会が一定条件を満たせば充足すればエンジン車生産を限定的に許容する法改正案を16日に発表する予定だと報道した。EUは2035年から新車の炭素排出