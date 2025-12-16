女性にうれしい成分が豊富に含まれる豆乳を使ったスープは、冷え解消や風邪予防にも効果的。今回は、料理研究家・栄養士の今泉久美さんから「ゴマみそ豆乳坦々スープ」のレシピを教えてもらいました。豆乳のまろやかさとみそのコク、ピリッとした豆板醤が食欲をそそる一品です。春雨入りの豆乳スープは、体が温まるピリ辛味！温かい豆乳スープは体を温め、冷え解消や風邪予防におすすめ。春雨を中華麺に代えても、ご飯にかけてもよ