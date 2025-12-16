絵画や彫刻など美術を専攻する高校生による作品展が、大分市美術館で16日から始まりました。 【写真を見る】美術科の高校生が制作絵画や彫刻など271点展示1年間の成果を披露大分 この作品展は、県立芸術緑丘高校の生徒が授業で取り組んだ1年間の成果を披露する場として毎年開催されています。 会場には美術科の生徒119人がおよそ3か月かけて制作した絵画や彫刻、デザイン画など271点が展示されていて、3年生にとっては卒