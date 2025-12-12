オリオールズに移籍するアロンソの妻・ヘイリーさんが感謝の投稿夫婦の思い出が詰まったニューヨークへの思いが溢れた。オリオールズは11日（日本時間12日）、メッツからFAとなっていたピート・アロンソ内野手を5年契約で獲得したと発表。その直後、アロンソの妻・ヘイリーさんがSNSで溢れる感謝の思いを言葉にした。ヘイリーさんは投稿で「私たちはニューヨークに恋に落ちて、マンハッタンに6年住みました。私たちはファンや