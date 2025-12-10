現役通算1755安打、171本塁打、300盗塁日本ハム、オリックス、阪神で活躍した糸井嘉男氏が10日、自身のインスタグラムを更新。またしても鍛え抜かれた肉体を披露した。Netflixの出演番組の仲間たちと並んだ写真などを公開。現役引退から3年が過ぎ、44歳とは思えないバキバキの上半身を見せつけている。高い身体能力で「超人」と呼ばれた糸井氏は、2022年に引退。11月30日にエスコンフィールドで行われた日韓OB戦にも出場し、