北海道meijiカップ女子ゴルフの河本結（RICOH）が4日、自身のSNSを更新。8月に行われた国内ツアー・北海道meijiカップの優勝副賞を開催地の北広島市の児童養護施設に寄付したと報告した。大きな丸いテーブルにお菓子が並んだ。施設を訪れた河本は、子どもたちと「meiji」のチョコレートと一緒に写真撮影も行った。また、河本には「優勝おめでとうございます」と書かれた手作りのトロフィーが贈られたようだ。河本はXで「北海