「楽天モバイルパーク宮城」から「楽天モバイル 最強パーク宮城」への変更を発表楽天は1日、来年1月から本拠地の愛称を「楽天モバイルパーク宮城」から「楽天モバイル 最強パーク宮城」へ変更することを発表した。宮城球場の施設命名権（ネーミングライツ）に関して、宮城県・楽天グループ株式会社が基本的事項に関して合意し、2026年から3年間更新した。突然の発表はSNSでも話題になった。宮城球場は球団創設1年目の2005年か