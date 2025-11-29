元「雨上がり決死隊」の宮迫博之が２９日まで自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに更新し、息子でお笑いコンビ「マイケルジェニー」の宮迫陸と共演した。陸は「親の名前を使わずに売れたい」という思いから母親の旧姓である藤井陸で活動していたが、宮迫陸に改名。陸は「中学の時の自分はオヤジがこんなことになると思ってなかった。目指している世界からオヤジの方がいなくなると思ってなかった」と話すと宮迫は「俺も思ってない