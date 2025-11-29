日本時間11月28日深夜、WRCの今季最終戦、第14戦ラリー・サウジアラビアのデイ3が終了した。【映像】フェンダー大破！信じられない状態で激走するセスクス初開催となる中東のグラベルラリーは、この日最後のステージとなったSS14（28.59km）で、タイヤのパンクや内圧低下が続出する異例の事態を引き起こし、総合順位が大きく変動する波乱の展開となった。この日最後のSS14で過酷なラフロードがトップドライバーたちを襲った