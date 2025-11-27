高市早苗首相が台湾有事の最悪ケースを想定し「存立危機事態になり得る」と国会発言し、中国側が猛反発している問題で、木原稔官房長官が２７日の会見で、２５日に高市首相と電話会談したトランプ大統領が、台湾問題で中国政府を挑発しないように助言したとする米紙報道を否定した。高市発言に猛反発している中国側は、２４日に習近平国家主席がトランプ大統領と電話会談。中国側は台湾問題に関する中国の原則的な立場を説明し