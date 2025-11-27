フォーリンラブのバービーさんが芸人として、ひとりの女性として、モヤモヤしたことや疑問に思ったことなどと向き合い、自らの言葉で本音を綴っているFRaUweb連載「 本音の置き場所 」（毎月27日更新）。今回は、2021年4月に結婚し、2024年8月に第一子が誕生したバービー夫婦が、直面した大きな危機について、そして、それを経験したことで変わったことについて率直に綴っていただきました。11月22日はいい夫婦の日でしたが、結婚4