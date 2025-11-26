全国高校女子サッカー冬の選手権で、大分県代表の柳ヶ浦は2回戦から登場。北海道代表と福島代表の勝者と対戦します。 【写真を見る】全国高校女子サッカー選手権大分県代表・柳ヶ浦はシード校で2回戦から登場 12月29日に開幕する全日本高校女子サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が25日東京で行われました。 6年連続10回目の出場となる柳ヶ浦は、2023年度の大会でチーム最高のベスト4に入っ