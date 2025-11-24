阪神・才木浩人投手（２７）が２３日、日本将棋連盟からアマ初段免状を授与された。幼少期から将棋に親しみ、今でも熱心に携帯ゲームで詰将棋に取り組むほど。昨年１２月の「日本将棋連盟×甲子園球場１００周年記念対局」のイベント内で、谷川浩司十七世名人から初段免状の贈呈を約束されていた。球団では過去に岡田彰布顧問、井川慶氏、今岡真訪氏らが授与されていた。この日は代理で、同連盟の大石直嗣七段から贈呈され「野