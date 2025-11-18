現役教師らのグループが女子児童を盗撮した画像などをSNSで共有していた事件で、横浜市の元教師の男が18日、6回目の逮捕をされました。横浜市の元小学校教師・小瀬村史也容疑者(37)は今年、神奈川県内で13歳未満の女子児童13人の下着を盗撮したほか、その動画の一部を共有するなどした疑いで、18日、再逮捕されました。警察によりますと、一連の事件で被害に遭った少女はのべ55人を超え、小瀬村容疑者が盗撮し共有した