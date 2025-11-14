16日開催される大分国際車いすマラソンに向けてアジア・チャレンジ・アスリートとして出場するベトナムの選手2人が練習を公開しました。 【写真を見る】大分国際車いすマラソンベトナム選手が最終調整海外4選手が宇佐神宮で勝利祈願 クラサスドーム大分で公開練習を行ったのは今回初めて出場するベトナムのグエン・ヴァン・ビック選手（57）とグエン・ティレクエン選手（37）です。 2人はアジア地域におけるパ