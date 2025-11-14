16日開催される大分国際車いすマラソンに向けてアジア・チャレンジ・アスリートとして出場するベトナムの選手2人が練習を公開しました。

【写真を見る】大分国際車いすマラソン ベトナム選手が最終調整 海外4選手が宇佐神宮で勝利祈願

クラサスドーム大分で公開練習を行ったのは今回初めて出場するベトナムのグエン・ヴァン・ビック選手（57）とグエン・ティレクエン選手（37）です。

2人はアジア地域におけるパラスポーツの普及や発展のために2022年から設けられたアジア・チャレンジ・アスリート枠として大会に招待されました。14日はトラックをレーサーで走り最終調整をしました。

（グエン・ヴァン・ビック選手）「レースが近づいてとてもうれしいし楽しみです」

（グエン・ティレクエン選手）「自分自身に勝ってハーフマラソンを走り切ることが目標です」

海外選手4人が宇佐神宮で必勝祈願

また、14日は南アフリカのピーター・ドゥ・プレア選手ら海外選手4人が宇佐神宮を訪れました。

選手たちは、厳かな雰囲気の中、参拝。本殿の前にある樹齢800年の御神木に触れてパワーをもらうとそれぞれ絵馬にレースへの意気込みや目標を書きました。

最も障害が重いクラスの世界保持者で大会8連覇中のプレア選手も必勝を祈願していました。

（ピーター・ドゥ・プレア選手）「とても素晴らしい場所でした。いいコンディションなら世界記録を狙いたい」

選手たちは15日、大分市中心部で行われる開会式とパレードに参加します。

今年の大分国際車いすマラソンには17か国から212人がエントリー。レースは16日午前10時にフルマラソン、その5分後にハーフマラソンがスタートします。