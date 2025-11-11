午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５５１、値下がり銘柄数は９９８、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位に空運、その他製品、医薬品、サービスなど。値下がりで目立つのは陸運、海運、パルプ・紙など。 出所：MINKABU PRESS