仏パリで開かれたイスラエルフィルハーモニー管弦楽団の公演がパレスチナ支持団体の妨害で何度か中断するという騒ぎがあった。デモ隊が客席で発煙筒を使って妨害したことで衝突が発生し、警察が現場からデモ参加者を連行した。指揮者ラハフ・シャニ氏が率いるイスラエルフィルハーモニー管弦楽団は6日晩（現地時間）、パリ・フィルハーモニーの招待でコンサートを行った。しかし演奏中に客席から叫び声が出るなど公演は3回も中断し