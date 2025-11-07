福島第1原発の処理水放出を巡り、中国が輸入を停止していた日本の水産物の輸出が再開されました。鈴木農水相は7日朝の会見で「まずは冷凍ホタテ約6トンを11月5日に発送し、さらに塩蔵ナマコ、塩漬けのナマコ約600kgを11月10日に発送予定という情報提供を受けている」と述べ、福島第1原発の処理水放出に反発して、中国が輸入を停止していた日本の水産物の輸出が再開されたことを明らかにしました。その一方で、鈴木農水相は輸出が可