１０月２３日、ドローンと写真を撮る戴淑英さん。（合肥＝新華社記者／杜瀟逸）【新華社合肥11月3日】中国安徽省桐城市の農村で、孫から学んだテクノロジーのスキルで農業を行い、注目を集めているシニア女性がいる。同市新渡鎮老梅村に広がる麦畑の上空を、農業用ドローンが肥料を散布しながら飛行している。畑の傍らでコントローラーを操作しているのは、白髪の女性、戴淑英（たい・しゅくえい）さん（82）だ。孫の王甜甜（